Зеленський розраховує на збереження підтримки Франції після виборів, бо це воля людей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збереження підтримки Франції після дострокових парламентських виборів, на яких опитування прогнозують перемогу ультраправим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Брюсселі перед cамітом ЄС.

Президента запитали, чи має він занепокоєння щодо подальшої підтримки України з боку Франції напередодні дострокових парламентських виборів, які відбудуться у два тури 30 червня та 7 липня.

На це Зеленський відповів, що все базується на підтримці звичайних людей, адже лідери країн, політики та партії завжди ухвалюють рішення на основі підтримки своїх суспільств.

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"Ось чому я впевнений, що більшість країн буде на нашій стороні та на правильному боці історії", – сказав Зеленський, зауваживши, що вирішувати мають виборці, і це саме ті цінності, за які бореться Україна.

Днями лідер французьких ультраправих Жордан Барделла запевнив, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів, які відбудуться 30 червня і 7 липня.

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.

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