Зеленский рассчитывает на сохранение поддержки Франции после выборов, потому что это воля людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на сохранение поддержки Франции после досрочных парламентских выборов, на которых опросы прогнозируют победу ультраправым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Брюсселе перед саммитом ЕС.

Президента спросили, есть ли у него беспокойство относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Франции накануне досрочных парламентских выборов, которые состоятся в два тура 30 июня и 7 июля.

На это Зеленский ответил, что все базируется на поддержке обычных людей, ведь лидеры стран, политики и партии всегда принимают решения на основе поддержки своих обществ.

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"Вот поэтому я уверен, что большинство стран будет на нашей стороне и правильной стороне истории", – сказал Зеленский, отметив, что решать должны избиратели, и это именно те ценности, за которые борется Украина.

На днях лидер французских ультраправых Жордан Барделла заверил, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов, которые состоятся 30 июня и 7 июля.

Как известно, опросы прогнозируют победу "Национальному объединению" и их соратникам, однако неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.

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