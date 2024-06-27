Шольц хоче від ЄС більше грошей на прийом біженців з України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС повинен виділити більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців.

Про це він сказав, прибувши на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Шольц повідомив, що він написав спільного листа зі своїми польським та чеським колегами, Дональдом Туском та Петром Фіалою, до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, в якому детально виклав цю вимогу.

Ці три країни прийняли найбільшу частку українських біженців, "саме тому, разом з моїми колегами, я вважаю, що настав час прийняти рішення... щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для забезпечення соціальної допомоги (біженцям), професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль", сказав Шольц.

Реклама:

Дискусія навколо українських біженців у Німеччині активізувалася в останні місяці: деякі політики з правоцентристської опозиції стверджують, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.

Зокрема, голова ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. Його пропозицію вже розкритикували партії федеральної коаліції, а також український посол у Німеччині Олексій Макеєв.

За офіційними даними, серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.