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Україна на саміті ЄС підписала безпекові угоди з Литвою і Естонією

Новини — Четвер, 27 червня 2024, 16:04 — Сергій Сидоренко, з Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський у четвер, окрім безпекової угоди з Євросоюзом, підписав двосторонні домовленості з двома державами-членами ЄС і НАТО.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Церемонія підписання відбулася перед початком засідання Європейської ради (саміту ЄС), для участі в якому запросили також українського президента. Зеленський підписав угоди з президентом Литви Гітанасом Науседою та прем’єркою Естонії Каєю Каллас

Таким чином, кількість безпекових угод, підписаних Україною з партнерами, досягла двох десятків.

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Наразі тексти підписаних угод не оприлюднені, але відомо, що і Естонія, і Литва твердо підтримують вступ України до НАТО, а також раніше і президент Науседа, і прем’єрка Каллас декларували зобов’язання виділяти на менше 0,25% ВВП на військову допомогу для України

Як повідомляла "Європейська правда", також у четвер Україна підписала з ЄС безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями.

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Зеленський Саміт ЄС Війна з РФ
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