Естонія відкладе низку витрат для закупівлі боєприпасів і артсистем

Міністерство оборони Естонії планує закупити більше боєприпасів і артилерійських систем, а також інвестувати в розвідку, відклавши через брак грошей закупівлі транспортних засобів і засобів зв'язку, а також скоротивши обсяги іноземних військових місій.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У новій програмі розвитку естонське Міноборони вирішило прискорити деякі з найбільш важливих закупівель.

Як зазначила віцеканцлерка з оборонного планування міністерства Тійна Уудеберг, основний акцент у затвердженій зараз програмі розвитку ставиться на боєприпаси – загалом на них планують витратити понад півтора мільярда євро.

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"По-друге, розширення можливостей артилерії. До нас надійдуть два батальйони самохідних артилерійських систем, а за новою програмою розвитку з'явиться і третій. Третя сфера, на яку було звернуто велику увагу, – це ситуаційна обізнаність, можливості розвідки та цілевказівки. Відправною точкою для вибору було те, що дасть найбільший військовий ефект", – пояснила Уудеберг.

Програма розвитку Міністерства оборони встановлює точний план оборонних витрат на найближчі чотири роки. Вона оновлюється щороку. Нинішня версія програми передбачає витрати в розмірі 5,3 млрд євро.

В програму також включені видатки на підтримку України, які, згідно з ухваленим рішенням, становитимуть 0,25% ВВП.

Як зазначила представниця оборонного відомства, для збільшення закупівель боєприпасів доведеться відкласти деякі інші закупівлі.

"Ми перенесли за часом закупівлі деяких засобів зв'язку, транспортних засобів. Ми скоротили фінансування ремонту і технічного обслуговування, а також інші закупівлі, які є важливими з військової точки зору, але не є найважливішими", – сказала Уудеберг.

Крім того, віцеканцлерка додала, що менше грошей буде виділено на іноземні військові місії.

Вона уточнила, що навіть з урахуванням збільшення закупівель боєприпасів, їхня кількість залишиться недостатньою.

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас висловив сподівання, що країні вдасться укласти контракти на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони великої та малої дальності протягом літа.

Восени 2023 року Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи ППО середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.

Але Литва тоді вирішила віддати перевагу норвезькій системі ППО NASAMS і в грудні підписала контракт із виробником.