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Туск договорился с Зеленским о встрече в Варшаве еще до саммита НАТО

Новости — Четверг, 27 июня 2024, 16:45 — Иванна Костина

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

По словам Туска, встреча состоится еще перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

"Европейский Союз понял то, что поляки знают с начала этой войны: защита Украины – это защита Европы. Мы договорились с президентом Зеленским о разговоре в Варшаве еще до саммита НАТО", – написал премьер Польши.

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21 июня стало известно, что Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по подписанию двустороннего соглашения по безопасности.

Ранее в четверг Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и подписать три двусторонних соглашения по безопасности.

Соглашения, в частности, были подписаны с ЕС, а также с Эстонией и Литвой.

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Туск Зеленский Польша
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