Туск договорился с Зеленским о встрече в Варшаве еще до саммита НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

По словам Туска, встреча состоится еще перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

"Европейский Союз понял то, что поляки знают с начала этой войны: защита Украины – это защита Европы. Мы договорились с президентом Зеленским о разговоре в Варшаве еще до саммита НАТО", – написал премьер Польши.

Unia zrozumiała to, co Polacy wiedzą od początku tej wojny: obrona Ukrainy to obrona Europy. Umówiliśmy się z Prezydentem Zelenskim na rozmowę w Warszawie jeszcze przed szczytem NATO. pic.twitter.com/sUpC1XEEeh