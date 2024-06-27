Столтенберг і Зеленський у штаб-квартирі НАТО обговорили підготовку до липневого саміту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який завершує роботу на цій посаді, прийняв у штаб-квартирі Альянсу президента України Володимира Зеленського, центральною темою розмови був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу, пише "Європейська правда".

Як зазначають, центральною темою розмови Столтенберга і Зеленського на зустрічі 27 червня були фінальні приготування перед липневим самітом НАТО у Вашингтоні.

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"Думаю, ми справді на шляху до дуже позитивного саміту для України і для НАТО", – зазначив Столтенберг під час зустрічі.

Генсек сказав, що, за його очікуваннями, союзники погодяться на те, щоб Альянс взяв на себе лідерство у координації надання західної військової допомоги Україні. Також Столтенберг "запропонував довгострокову фінансову обіцянку, аби надати Україні більше прогнозованості щодо допомоги, яку вона отримує".

Крім того, Столтенберг привітав Україну з підписанням безпекової угоди з ЄС та офіційним запуском переговорів про вступ до Євросоюзу.

Доповнено. В опублікованому згодом комюніке української сторони зазначили, що Зеленський дякував Столтенбергу за послідовні зусилля із залучення союзників до допомоги Україні, зокрема щодо посилення захисту українського неба.

"Україна очікує рішення щодо посилення ролі НАТО в координації безпекової допомоги, тренувань українських військових та довгострокових фінансових зобов’язань союзників для забезпечення стабільної підтримки нашої держави", – зазначили у тексті.

Нещодавно у Державному департаменті США заявили, що не обговорюють жодні формулювання із майбутнього комюніке саміту НАТО у Вашингтоні на тлі поширених у пресі повідомлень про суперечки стосовно того, як буде сформульований пункт про членство України.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.

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