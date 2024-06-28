Віцепрезидентка США захищає Байдена після провальних дебатів з Трампом

Віцепрезидентка США Камала Гарріс захищає президента Джо Байдена після провального виступу на дебатах із Дональдом Трампом.

Про це Гарріс заявила в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, американці повинні зосередитися на тому, що Байден зробив для країни за час свого перебування на посаді, а не на його виступі на дебатах.

"Я говорю про три з половиною роки роботи, яка стала історичною", – сказала віцепрезидентка.

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На запитання ведучого CNN, чи "президент, якого ми бачили сьогодні на цій сцені, є таким кожного дня?", Гарріс відповіла, що людина, з якою вона працює щодня, "це той, хто, як я вже казала, працює над тим, щоб привести людей в Овальний кабінет – республіканців і демократів – і привести їх до компромісу, що є надзвичайним в наші дні, тому що це просто не відбувається, але Джо Байден може це зробити".

Вона також згадала деякі інші досягнення Байдена, такі як зміцнення НАТО і створення робочих місць.

Водночас Гарріс визнала, що Байден мав "повільний старт" на дебатах на CNN, але сказала, що у нього був "сильний фініш".

"Люди можуть сперечатися про стиль, але, зрештою, ці вибори і те, хто буде президентом Сполучених Штатів, мають стосуватися суті, і контраст є очевидним", – сказала вона.

Повідомляли, що під час дебатів голос президента часто був хрипким, що Білий дім пізніше пояснив застудою. Також часом він втрачав хід думок або не міг чітко сформулювати свою думку.

За даними ЗМІ, представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну їхнього кандидата Байдена у виборчому списку через його провальний виступ на дебатах.

Сам Байден відкинув побоювання щодо свого невдалого виступу на дебатах.