Вице-президент США защищает Байдена после провальных дебатов с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис защищает президента Джо Байдена после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Об этом Харрис заявила в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, американцы должны сосредоточиться на том, что Байден сделал для страны за время своего пребывания в должности, а не на его выступлении на дебатах.

"Я говорю о трех с половиной годах работы, которая стала исторической", – сказала вице-президент.

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На вопрос ведущего CNN, "является ли президент, которого мы видели сегодня на этой сцене, таким каждый день?", Харрис ответила, что человек, с которым она работает каждый день, "это тот, кто, как я уже говорила, работает над тем, чтобы привести людей в Овальный кабинет – республиканцев и демократов – и привести их к компромиссу, что является чрезвычайным в наши дни, потому что этого просто не происходит, но Джо Байден может это сделать".

Она также упомянула некоторые другие достижения Байдена, такие как укрепление НАТО и создание рабочих мест.

В то же время Харрис признала, что Байден имел "медленный старт" на дебатах на CNN, но сказала, что у него был "сильный финиш".

"Люди могут спорить о стиле, но, в конце концов, эти выборы и то, кто будет президентом Соединенных Штатов, должны касаться сути, и контраст очевиден", – сказала она.

Сообщалось, что во время дебатов голос президента часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Также порой Байден терял ход мысли или не мог четко сформулировать свое мнение.

По данным СМИ, представители и сторонники Демократической партии обсуждают замену их кандидата Байдена в избирательном списке из-за его провального выступления на дебатах.

Сам Байден отверг опасения относительно своего неудачного выступления на дебатах.