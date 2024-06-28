Командувач ВПС Данії: Можуть піти місяці і роки, перш ніж F-16 істотно вплинуть на війну

Командувач ВПС Данії Ян Дам закликає усі сторони не ставити занадто високі очікування щодо очікуваного прибуття винищувачів F-16 в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2.

Він зазначив, що винищувачі матимуть вплив, але не призведуть до зміни правил гри на полі бою.

"На ці винищувачі покладаються дуже великі сподівання. І ми, напевно, повинні бути більш реалістичними. Винищувачі F-16, безумовно, матимуть вплив, але вони не змінять правила гри. Ані цього місяця, ані в наступні", – сказав Ян Дам.

Реклама:

Він додав, що для того, щоб літаки стали ефективними на полі бою, потрібна довгострокова розбудова українських військово-повітряних сил, правильні боєприпаси і адаптація до складних бойових завдань.

"Моя рекомендація українцям – навчитися дійсно добре використовувати ці літаки, перш ніж виконувати будь-які ризиковані місії. І я говорю про це з керівником українських ВПС", – зазначив командувач.

Він очікує, що винищувачі особливо піднімуть моральний дух українців, і що нові пілоти матимуть фундаментальні навички ведення повітряних боїв і ракетних ударів по землі.

"Але вони все одно потребуватимуть багато тренувань в Україні. І можуть пройти місяці і роки, перш ніж вони досягнуть вирішального оперативного ефекту", – зазначив Ян Дам.

За словами командувача, минулий рік був найнапруженішим за багато років в аеропорту "Скридструп", де навчали українців. Зазвичай, щоб стати пілотом F-16, потрібно три-чотири роки. Для українців підготовка стиснута до шести-восьми місяців.

"Зараз вони відпрацьовують нічні польоти, хоча у нас найкоротші ночі в році. Але ми просто змушені це робити, щоб пройти програму", – сказав він.

Данія спільно з Нідерландами очолили міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.

Данія також взяла на себе зобов'язання передати 19 винищувачів F-16 для боротьби України проти Росії. Перші чотири винищувачі мають прибути в Україну цього літа.