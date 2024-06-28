Командующий ВВС Дании: Могут уйти месяцы и годы, прежде чем F-16 существенно повлияют на войну

Командующий ВВС Дании Ян Дам призывает все стороны не ставить слишком высокие ожидания относительно ожидаемого прибытия истребителей F-16 в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV2.

Он отметил, что истребители будут иметь влияние, но не приведут к изменению правил игры на поле боя.

"На эти истребители возлагаются очень большие надежды. И мы, наверное, должны быть более реалистичными. Истребители F-16, безусловно, будут иметь влияние, но они не изменят правила игры. Ни в этом месяце, ни в последующие", – сказал Ян Дам.

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Он добавил, что для того чтобы самолеты стали эффективными на поле боя, нужна долгосрочная перестройка украинских военно-воздушных сил, правильные боеприпасы и адаптация к сложным боевым задачам.

"Моя рекомендация украинцам – научиться действительно хорошо использовать эти самолеты, прежде чем выполнять любые рискованные миссии. И я говорю об этом с руководителем украинских ВВС", – отметил командующий.

Он ожидает, что истребители особенно поднимут моральный дух украинцев и что новые пилоты будут иметь фундаментальные навыки ведения воздушных боев и ракетных ударов по земле.

"Но они все равно потребуют много тренировок в Украине. И могут пройти месяцы и годы, прежде чем они достигнут решающего оперативного эффекта", – отметил Ян Дам.

По словам командующего, прошлый год был самым напряженным за много лет в аэропорту "Скридструп". Обычно, чтобы стать пилотом F-16, нужно три-четыре года. Для украинцев подготовка сжата до шести-восьми месяцев.

"Сейчас они отрабатывают ночные полеты, хотя у нас самые короткие ночи в году. Но мы просто вынуждены это делать, чтобы пройти программу", – сказал он.

Дания совместно с Нидерландами возглавили международную "коалицию истребителей", в рамках которой украинские специалисты осваивают F-16.

Дания также взяла на себя обязательства передать 19 истребителей F-16 для борьбы Украины против России. Первые четыре истребителя должны прибыть в Украину этим летом.