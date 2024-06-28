У Вишеградській четвірці чехи найменше підтримують швидкий вступ України в ЄС 

Швидкий вступ України до Європейського Союзу має найнижчу підтримку в Чехії серед чотирьох країн Вишеградської групи (Чеська Республіка, Угорщина, Польща та Словаччина).

Це випливає з аналізу братиславського неурядового Інституту суспільних питань (IVO) на основі опитувань кінця минулого року, результати якого IVO представив у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Лише 26% чехів висловилися за швидкий вступ України до ЄС, 29% угорців, 31% словаків, в той же час у Польщі швидкий вступ України підтримує до 64% населення.

Більшість жителів країн Вишеградської четвірки вважають українських біженців тягарем для своїх країн. Найбільше таку думку поділяють чехи (69% опитаних).

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Підхід власного уряду до російсько-української війни має найнижчу підтримку в Чехії (34% населення), в інших трьох країнах Вишеградської четвірки підтримка національних кабінетів у цьому питанні сягає незначної більшості населення.

Серед країн "четвірки" Угорщина та Словаччина виступають проти поставок західних озброєнь в Україну.

Лише в Чехії та Польщі більшість населення вважає, що Росія несе відповідальність за конфлікт в Україні. В Угорщині такої думки дотримуються 40%, а в Словаччині – 42% населення; в цих двох країнах приблизно троє з десяти жителів покладають відповідальність за війну на Захід, який, на їхню думку, спровокував Росію.

Жителі країн Вишеградської четвірки також відрізняються у своєму сприйнятті членства в ЄС. Лише 42% чехів вважають це позитивним явищем, але до 65% угорців. "Певним парадоксом є те, що польська та угорська громадськість, тобто громадяни країн, політичне представництво яких у попередні роки мало складні відносини з ЄС, частіше оцінюють членство в ЄС позитивно", – зазначає IVO.

Існують також розбіжності в думках щодо членства в НАТО: воно має найвищу підтримку в Польщі, і, навпаки, найнижчу – у Словаччині.

Дослідження проводилося в листопаді та грудні минулого року. У кожній з країн Вишеградської четвірки було опитано щонайменше 1 000 мешканців віком від 18 років, вибірка яких відповідала складу населення.

Інше опитування показало, що половина жителів Угорщини проти, аби ЄС надавав Україні будь-яку допомогу.

А опитування Eurobarometer у травні показало, що в умовах російської агресії проти України абсолютна більшість жителів ЄС погоджуються, що постраждалим від війни потрібно надавати гуманітарну підтримку, а також слід приймати в країнах Євросоюзу українських біженців.