В Вышеградской четверке чехи меньше всего поддерживают быстрое вступление Украины в ЕС

Быстрое вступление Украины в Европейский Союз имеет самую низкую поддержку в Чехии среди четырех стран Вышеградской группы (Чешская Республика, Венгрия, Польша и Словакия).

Это следует из анализа братиславского неправительственного Института общественных вопросов (IVO) на основе опросов конца прошлого года, результаты которого IVO представил в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Лишь 26% чехов высказались за быстрое вступление Украины в ЕС, 29% венгров, 31% словаков, в то же время в Польше быстрое вступление Украины поддерживает до 64% населения.

Большинство жителей стран Вышеградской четверки считают украинских беженцев бременем для своих стран. Больше всего такое мнение разделяют чехи (69% опрошенных).

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Подход собственного правительства к российско-украинской войне имеет самую низкую поддержку в Чехии (34% населения), в других трех странах Вышеградской четверки поддержка национальных кабинетов в этом вопросе достигает незначительного большинства населения.

Среди стран "четверки" Венгрия и Словакия выступают против поставок западных вооружений в Украину.

Только в Чехии и Польше большинство населения считает, что Россия несет ответственность за конфликт в Украине. В Венгрии такого мнения придерживаются 40%, а в Словакии – 42% населения; в этих двух странах примерно трое из десяти жителей возлагают ответственность за войну на Запад, который, по их мнению, спровоцировал Россию.

Жители стран Вышеградской четверки также отличаются в своем восприятии членства в ЕС. Лишь 42% чехов считают это положительным явлением, в Венгрии так думают 65%. "Определенным парадоксом является то, что польская и венгерская общественность, то есть граждане стран, политическое представительство которых в предыдущие годы имело сложные отношения с ЕС, чаще оценивают членство в ЕС положительно", – отмечает IVO.

Существуют также различия во мнениях относительно членства в НАТО: оно имеет самую высокую поддержку в Польше, и, наоборот, самую низкую – в Словакии.

Исследование проводилось в ноябре и декабре прошлого года. В каждой из стран Вышеградской четверки было опрошено не менее 1 000 жителей в возрасте от 18 лет, выборка которых соответствовала составу населения.

Другой опрос показал, что половина жителей Венгрии против, чтобы ЕС предоставлял Украине какую-либо помощь.

А опрос Eurobarometer в мае показал, что в условиях российской агрессии против Украины абсолютное большинство жителей ЕС соглашаются, что пострадавшим от войны нужно оказывать гуманитарную поддержку, а также следует принимать в странах Евросоюза украинских беженцев.