Україна очікує на запуск зустрічей з Єврокомісією щодо аналізу законодавства у липні

В уряді України розраховують, що зустрічі з Єврокомісією стосовно аналізу українського законодавства на відповідність праву ЄС почнуться у липні.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем’єр нагадав, що 25 червня ЄС та Україна офіційно запустили процес переговорів про вступ, та висловив очікування, що двосторонні зустрічі українських посадовців і представників Єврокомісії щодо так званого "скринінгу" – аналізу українського законодавства на відповідність європейському – почнуться у липні.

"Наші партнери визнають, що Україна продемонструвала безпрецедентну динаміку впровадження ключових реформ. Очікуємо, що вже наступного місяця Єврокомісія розпочне двосторонні зустрічі, під час яких Україна представлятиме стан наближення національного законодавства до законодавства ЄС за кожним переговорним розділом", – сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

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Він додав, що Україна прагне якнайшвидше пройти переговорний процес і стати членом ЄС.

Нагадаємо, на початку червня в уряді заявили, що першу фазу процесу скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС вже завершено.

За інформацією "ЄвроПравди", друга фаза скринінгу має початися після затвердження переговорної рамки – що вже відбулося.

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