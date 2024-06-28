Украина ожидает запуска встреч с Еврокомиссией по анализу законодательства в июле

В правительстве Украины рассчитывают, что встречи с Еврокомиссией по анализу украинского законодательства на соответствие праву ЕС начнутся в июле.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что 25 июня ЕС и Украина официально запустили процесс переговоров о вступлении, и выразил ожидания, что двусторонние встречи украинских чиновников и представителей Еврокомиссии по так называемому "скринингу" – анализу украинского законодательства на соответствие европейскому – начнутся в июле.

"Наши партнеры признают, что Украина продемонстрировала беспрецедентную динамику внедрения ключевых реформ. Ожидаем, что уже в следующем месяце Еврокомиссия начнет двусторонние встречи, во время которых Украина будет представлять состояние приближения национального законодательства к законодательству ЕС по каждому переговорному разделу", – сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

Реклама:

Он добавил, что Украина стремится как можно быстрее пройти переговорный процесс и стать членом ЕС.

Напомним, в начале июня в правительстве заявили, что первая фаза процесса скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС уже завершена.

По информации "ЕвроПравды", вторая фаза скрининга должна начаться после утверждения переговорной рамки – что уже произошло.

Читайте также: ЕС открыл страницу истории. Что дают Украине переговоры о вступлении и какие вызовы впереди