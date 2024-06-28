Зеленський: Ніхто не чекає альтернативи "Рамштайну"

Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не очікує альтернативи формату "Рамштайн" на тлі пропозицій у НАТО щодо нового інструменту підтримки України.

Про це він сказав на пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, на сьогодні зарано вести розмови про якийсь новий інструмент.

"Ніхто не чекає альтернативи "Рамштайну", це буде додатковий інструмент. Тобто "Рамштайн" буде працювати – це для нас важливо, там більше 50 країн і це не тільки країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу такому широкому представництву", – наголосив президент.

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За його словами, інструмент, який сьогодні пропонують країни НАТО і генсек Альянсу – це додатковий потужний інструмент.

"Там є дуже важливий механізм, щоб гроші, які виділяють ті чи інші держави для підтримки обороноздатності України, доходили в Україну", – зазначив Зеленський.

У квітні генсек НАТО Єнс Столтенберг почав просувати ідею щодо забезпечення "надійної і передбачуваної" безпекової підтримки Україні на довгострокову перспективу.

Для цього Столтенберг запропонував спеціальний план, який врешті-решт назвали "Оперативний план розширення підтримки України".

За його задумом, у майбутньому НАТО візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та навчань для українських Збройних cил. При цьому очільник Альянсу уточнив, що НАТО не перебере від США відповідальність за "Рамштайн" – цей формат збережеться.

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