Зеленский: Никто не ждет альтернативы "Рамштайну"

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто не ожидает альтернативы формату "Рамштайн" на фоне предложений в НАТО относительно нового инструмента поддержки Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, на сегодня рано вести разговоры о каком-то новом инструменте.

"Никто не ждет альтернативы "Рамштайн", это будет дополнительный инструмент. То есть "Рамштайн" будет работать – это для нас важно, там более 50 стран и это не только страны НАТО. Мы не можем находить альтернативу такому широкому представительству", – подчеркнул президент.

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По его словам, инструмент, который сегодня предлагают страны НАТО и генсек Альянса – это дополнительный мощный инструмент.

"Там есть очень важный механизм, чтобы деньги, которые выделяют те или иные государства для поддержки обороноспособности Украины, доходили в Украину", – отметил Зеленский.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг начал продвигать идею по обеспечению "надежной и предсказуемой" безопасности поддержки Украины на долгосрочную перспективу.

Для этого Столтенберг предложил специальный план, который в конце концов назвали "Оперативный план расширения поддержки Украины".

По его замыслу, в будущем НАТО возьмет на себя международную координацию поставок оружия и учений для украинских Вооруженных cил. При этом глава Альянса уточнил, что НАТО не переберет от США ответственность за "Рамштайн" – этот формат сохранится.

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