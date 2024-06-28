У Кремлі згадали "скажену русофобію" Каллас і не чекають нічого доброго від нових керівників ЄС

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков у зв'язку із затвердженням на саміті ЄС кандидатури Каї Каллас на пост глави європейської дипломатії заявив, що перспективи відносин між Москвою і Брюсселем погані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

Пєсков сказав, що Каллас "не демонструвала досі дипломатичних нахилів і добре відома в нас своїми абсолютно непримиренними та подекуди навіть оскаженіло русофобськими заявами".

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"Тому не думаємо, що європейська дипломатія буде якимось чином діяти в плані нормалізації відносин. Перспективи відносин між Москвою і Брюсселем погані", – сказав Пєсков журналістам у п'ятницю, коментуючи відповідне призначення.

Він також висловився про перезатвердження Урсули фон дер Ляєн на пост глави Єврокомісії на тому ж саміті.

"Що стосується пані фон дер Ляєн, то вона вже добре відома. У цьому випадку ми говоримо тільки про тему відносин із Росією. Пані фон дер Ляєн не є прихильницею нормалізації відносин між ЄС і Росією, так ми її і знаємо, так ми її і пам'ятаємо. У цьому плані нічого не змінюється", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, пізно увечері 27 червня лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні п'ять років. На посаду головного дипломата ЄС, який автоматично стає також віцепрезидентом Єврокомісії, обрали Каю Каллас.

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