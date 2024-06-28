В Кремле вспомнили "оголтелую русофобию" Каллас и не ждут ничего хорошего от новых руководителей ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с утверждением на саммите ЕС кандидатуры Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии заявил, что перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

Песков сказал, что Каллас "не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно непримиримыми и местами даже оголтело русофобскими заявлениями".

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"Поэтому не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохие", – сказал Песков журналистам в пятницу, комментируя соответствующее назначение.

Он также высказался о переутверждении Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на том же саммите.

"Что касается госпожи фон дер Ляйен, то она уже хорошо известна. В данном случае мы говорим только о теме отношений с Россией. Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией, так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется", – сказал Песков.

Напомним, поздно вечером 27 июня лидеры ЕС согласовали новое руководство Евросоюза на следующие пять лет. На должность главного дипломата ЕС, который автоматически становится также вице-президентом Еврокомиссии, выбрали Каю Каллас.

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