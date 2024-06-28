В Азербайджані через ООН призначили дострокові парламентські вибори

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у п’ятницю, 28 червня, підписав указ про розпуск парламенту – Міллі Меджлісу – та призначення дострокових парламентських виборів на 1 вересня.

Як пише "Європейська правда", відповідний указ опублікований на сайті президента Азербайджану.

Указ про розпуск парламенту Алієв підписав з огляду на рішення самих парламентарів та Конституційного суду, ухвалені напередодні

Минулого тижня партія Алієва "Новий Азербайджан", яка має більшість, вказала, що в листопаді – коли мали відбутись чергові вибори до Міллі Меджлісу – країна прийматиме Конференцію учасників Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

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Партія пояснила, що з огляду на заходи безпеки та відповідні обмеження провести парламентські вибори буде складно, тому попрохала в Алієва "призначити позачергові вибори до Міллі Меджлісу".

Нагадаємо, що Ільхам Алієв у грудні 2023 року несподівано оголосив про дострокові президентські вибори, хоча міг перебувати на посаді до 2025-го. На них він прогнозовано переміг.

Через відмову допустити на вибори спостерігачів від Парламентської асамблеї Ради Європи та наклала на Азербайджан політичні санкції. А втім, азербайджанська делегація сама вирішила вийти зі складу ПАРЄ, не чекаючи рішення.