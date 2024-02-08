Президентські вибори в Азербайджані: Алієв перемагає, в опозиції не визнають результати

Згідно з даними ЦВК Азербайджану, чинний глава держави Ільхам Алієв здобуває перемогу на дострокових президентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє азербайджанська служба "Радіо Свобода".

За даними ЦВК з 93,35% виборчих дільниць, Алієв набрав 92,05% голосів. Захід Орудж, який йде другим, отримав 2,19% голосів.

Опозиційна партія Народний фронт Азербайджану (НФА) заявила, що не визнає результати позачергових президентських виборів.

"Справжніх виборів не було, оскільки вибори проходили без конкуренції, свободи були повністю обмежені, в атмосфері страху, погроз та адміністративного терору, а оголошені результати не є вираженням волі народу та є нелегітимний", – йдеться в заяві НФА.

За даними екзитполу, чинний президент попередньо отримав 93,9% голосів виборців, а жоден із решти шести кандидатів не набрав і 2%.

Алієв несподівано оголосив про дострокові президентські вибори в грудні 2023 року, хоча міг перебувати на посаді до 2025-го.

Через відмову допустити на вибори спостерігачів від Парламентської асамблеї Ради Європи та наклала на Азербайджан політичні санкції.

А втім, азербайджанська делегація сама вирішила вийти зі складу ПАРЄ, не чекаючи рішення.

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