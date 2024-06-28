В Азербайджане из-за ООН назначили досрочные парламентские выборы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 28 июня, подписал указ о роспуске парламента – Милли Меджлиса – и назначении досрочных выборов на 1 сентября.

Как пишет "Европейская правда", соответствующий указ опубликован на сайте президента Азербайджана.

Указ о роспуске парламента Алиев подписал, как отмечается, учитывая решение самих парламентариев накануне и Конституционного суда.

На прошлой неделе партия Алиева "Новый Азербайджан", имеющая большинство, указала, что в ноябре – когда должны были состояться очередные выборы в Милли Меджлис – страна будет принимать Конференцию участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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Партия объяснила, что, учитывая меры безопасности и соответствующие ограничения, провести парламентские выборы будет сложно, поэтому попросила у Алиева "назначить внеочередные выборы в Милли Меджлис".

Напомним, что Ильхам Алиев в декабре 2023 года неожиданно объявил о досрочных президентских выборах, хотя мог находиться на посту до 2025-го. На них он прогнозируемо победил.

Из-за отказа допустить на выборы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы и наложила на Азербайджан политические санкции. Впрочем, азербайджанская делегация сама решила выйти из состава ПАСЕ, не дожидаясь решения.