У Косові винесли вирок убивцям поміркованого лідера місцевих сербів

Суд Приштини – столиці частково визнаного Косова – в п’ятницю, 28 червня, засудив чотирьох людей до 10 років ув’язнення у справі про вбивство поміркованого лідера косовських сербів Олівера Івановича у 2018 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Ув’язнених у справі про вбивство Івановича, етнічних сербів, суд визнав частиною організованого злочинного угруповання, яке обрало свою жертву через його помірковану політику.

Це угруповання діяло на півночі Косова з 2011 року, маючи вплив на поліцію, місцеві органи влади та державні підприємства.

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Під час зачитування вироку підсудних не було в залі суду. П'ятеро інших обвинувачених у справі залишаються на волі.

64-річного Олівера Івановича застрелили в січні 2018 року перед штаб-квартирою його партії "Свобода, демократія, справедливість" у північній частині міста Косовська Митровиця, де більшість населення становлять серби.

Іванович був одним із ключових представників косовських сербів, який критично ставився до впливу Сербії на сербську меншину Косова.

Косовський суд раніше визнав Івановича винним у воєнних злочинах під час війни 1998-99 років, але цей вирок пізніше скасували й нині переглядають.

Убивство лідера косовських сербів спричинило загострення на Балканах і кризу в процесі нормалізації відносин між Белградом і Приштиною.