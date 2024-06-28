В Косово вынесли приговор убийцам умеренного лидера местных сербов

Суд Приштины – столицы частично признанного Косово – в пятницу, 28 июня, приговорил четырех человек к 10 годам заключения по делу об убийстве умеренного лидера косовских сербов Оливера Ивановича в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Заключенных по делу об убийстве Ивановича, этнических сербов, суд признал частью организованной преступной группировки, которая выбрала свою жертву из-за его умеренной политики.

Эта группировка действовала на севере Косово с 2011 года, имея влияние на полицию, местные органы власти и государственные предприятия.

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Во время зачитывания приговора подсудимых не было в зале суда. Пятеро других обвиняемых по делу остаются на свободе.

64-летнего Оливера Ивановича застрелили в январе 2018 года перед штаб-квартирой его партии "Свобода, демократия, справедливость" в северной части города Косовска-Митровица, где большинство населения составляют сербы.

Иванович был одним из ключевых представителей косовских сербов, который критически относился к влиянию Сербии на сербское меньшинство Косово.

Косовский суд ранее признал Ивановича виновным в военных преступлениях во время войны 1998-99 годов, но этот приговор позже отменили и сейчас пересматривают.

Убийство лидера косовских сербов вызвало обострение на Балканах и кризис в процессе нормализации отношений между Белградом и Приштиной.