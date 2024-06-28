Суд Німеччини заборонив екстрадицію в Угорщину із запізненням на 50 хвилин

Федеральний конституційний суд Німеччини заборонив екстрадицію до Угорщини 23-річного підозрюваного, але ухвалив це рішення через майже годину після того, як підозрюваного вже екстрадували.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Екстрадованого на ім’я Симеон Т. в Угорщині звинувачують у членстві в злочинній організації, метою якої, як стверджується, були напади на симпатиків крайніх правих. Серед іншого, йому інкримінують напад на учасників ультраправого маршу в Будапешті у лютому 2023 року.

Федеральний конституційний суд Німеччини в п’ятницю, 28 червня, о 10:50 доручив генеральній прокуратурі "запобігти передачі заявника угорській владі і домогтися його повернення до Німеччини".

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Але через годину прокуратура повідомила, що Симеона Т. екстрадували до Угорщини ще о 10:00, і що вважає свої дії правильними.

"Процедура екстрадиції відповідає процедурам європейського ордеру на арешт", – йдеться в її заяві. Крім того, екстрадицію визнав допустимою апеляційний суд Берліна.

Адвокат Симеона Т. Свен Річвін заявив Spiegel, що не очікує на повернення свого підзахисного до Німеччини найближчим часом. "Тактика "нічного туману", на жаль, спрацювала, і будь-який ефективний правовий захист був унеможливлений", – вважає він.

Зазначимо, що в Угорщині триває суд над італійкою Іларією Саліс, яку звинувачують у замаху на вбивство за те, що вона нібито була частиною групи антифашистів, які напали на людей, пов'язаних з ультраправим рухом "День честі".

Але після того, як Саліс обрали депутаткою Європейського парламенту, її відпустили з-під арешту.