Суд Германии запретил экстрадицию в Венгрию с опозданием на 50 минут

Федеральный конституционный суд Германии запретил экстрадицию в Венгрию 23-летнего подозреваемого, но принял это решение почти через час после того, как подозреваемого уже экстрадировали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Экстрадированного по имени Симеон Т. в Венгрии обвиняют в членстве в преступной организации, целью которой, как утверждается, были нападения на симпатиков крайне правых. Среди прочего, ему инкриминируют нападение на участников ультраправого марша в Будапеште в феврале 2023 года.

Федеральный конституционный суд Германии в пятницу, 28 июня, в 10:50 поручил генеральной прокуратуре "предотвратить передачу заявителя венгерским властям и добиться его возвращения в Германию".

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Но через час прокуратура сообщила, что Симеона Т. экстрадировали в Венгрию еще в 10:00, и что считает свои действия правильными.

"Процедура экстрадиции соответствует процедурам европейского ордера на арест", – говорится в ее заявлении. Кроме того, экстрадицию признал допустимой апелляционный суд Берлина.

Адвокат Симеона Т. Свен Ричвин заявил Spiegel, что не ожидает возвращения своего подзащитного в Германию в ближайшее время. "Тактика "ночного тумана", к сожалению, сработала, и любая эффективная правовая защита была невозможна", – считает он.

Отметим, что в Венгрии продолжается суд над итальянкой Иларией Салис, которую обвиняют в покушении на убийство за то, что она якобы была частью группы антифашистов, которые напали на людей, связанных с ультраправым движением "День чести".

Но после того, как Салис избрали депутатом Европейского парламента, ее отпустили из-под ареста.