Моравецкий отреагировал на решение суда по делу о выборах по почте во время пандемии

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал финальное решение суда, которым постановили, что он в 2020 году нарушил закон распоряжением организовывать голосование на президентских выборах по почте в разгар эпидемии Covid-19.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Моравецкий заявил, что решение Высшего административного суда, которым установили, что премьер тогда нарушил закон, "полностью оторвано от обстоятельств того времени и угрозы, которая существовала".

"Также очевидно, что если бы наше правительство тогда не приняло меры, сегодня мог бы быть другой приговор – по жалобе на бездействие и создание угрозы для здоровья граждан", – прокомментировал Матеуш Моравецкий.

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Он отметил, что принимал решение о голосовании по почте на основе специального "ковидного закона" и это происходило в ситуации крайней необходимости.

"Несмотря на объявление состояния эпидемии весной 2020 года органы власти, включая премьер-министра, по положениям конституции были обязаны организовать проведение президентских выборов в надлежащее время", – настаивает Моравецкий.

"Сегодняшнее решение подрывает доверие к государству, которое пытается действовать в самые сложные моменты современной истории. Ради блага Республики, решения должны приниматься, даже если они заканчиваются такими несправедливыми и политизированными решениями, как сегодняшнее", – заявил экс-премьер.

Напомним, в мае 2024 года Моравецкого вызвали по этому поводу на заседание следственной комиссии Сейма по выборам по почте, где он настаивал, что его решение проводить почтовое голосование в тех обстоятельствах было самым безопасным.

Вице-председатель комиссии после того заявил, что в Сейме готовят представление в прокуратуру о возможном совершении преступления экс-премьером Матеушем Моравецким.

Всего в Сейме нового созыва создали три следственные комиссии: по почтовому голосованию на президентских выборах 2020 года во время пандемии, по случаям слежки за оппозиционными политиками с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus при правлении предыдущей власти, и по "визовому скандалу".