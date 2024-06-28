Поляк год хранил в сарае противотанковую мину времен Второй мировой и не знал, что это

46-летний житель села Дуньковичи, что в Подкарпатском воеводстве Польши, случайно обнаружил в своем сарае противотанковую мину, которую нашел в прошлом году и в которой не узнал опасный предмет.

Об этом сообщили в местной полиции, пишет "Европейская правда".

Мужчина рассказал правоохранителям, что в прошлом году выкопал очень проржавевший предмет и перенес его в сарай. Тогда он не догадывался, что находка может принадлежать ко временам Второй мировой войны – он понял это только в этот вторник, 25 июня, когда убирал здание.

Увидев свою находку, он присмотрелся к ней внимательнее и пришел к выводу, что это может быть мина. Минно-пиротехническая разведка, которую провели офицеры полиции, прибывшие на место происшествия, подтвердила его подозрения.

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Оказалось, что находкой была заржавевшая противотанковая мина толщиной 8 см и с диаметром 22 см.

ФОТО: ПОЛИЦИЯ ПОЛЬШИ

На место происшествия вызвали саперов из 21-го командного батальона в Жешуве, которые изъяли мину и отвезли для обезвреживания.

В полиции напомнили, что неразорвавшиеся боеприпасы и бомбы времен Второй мировой войны все еще опасны, и призвали их ни в коем случае не поднимать, как это сделал житель Дуньковичей.

Напомним, в начале года в польском городе Скавина, недалеко от Кракова, эвакуировали 200 человек из-за найденной старой авиабомбы.

В феврале 2023 года в море возле Гданьска обнаружили сразу четыре бомбы времен Второй мировой войны.