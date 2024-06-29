У новому пакеті допомоги від США можуть бути ракети для комплексу ППО HAWK

Адміністрація Байдена у рамках нового пакета допомоги на суму 150 мільйонів доларів надасть Україні, серед іншого, ракети-перехоплювачі до ППО HAWK.

Про це агентству Reuters повідомили в п'ятницю два американські посадовці, пише "Європейська правда".

Очікують, що пакет допомоги буде представлений в понеділок.

США почали постачати комплекси і ракети-перехоплювачі для системи HAWK в Україну у 2022 році.

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Ракетний комплекс MIM-23 HAWK був представлений в 1950-х роках і з роками модернізувався.

За даними Командування управління життєвим циклом авіації і ракет армії США, з часом він був експортований до більш ніж десятка країн.

На додаток до перехоплювачів Україна отримає 155-міліметрові артилерійські снаряди та інші боєприпаси і обладнання, додали джерела.

ЗМІ повідомляли раніше, що у пакет можуть увійти боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS.

США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги з 2022 року, відзначає агентство.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.