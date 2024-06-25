ЗМІ дізнались вміст нового пакета військової допомоги США Україні на $150 млн

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів для України на суму 150 мільйонів доларів може бути оголошений у вівторок, 25 червня.

Як пише "Європейська правда", про це агентству AP на умовах анонімності повідомили американські посадовці.

Очікують, що майбутня поставка серед іншого включатиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Один із посадовців США заявив, що вони не можуть перевірити, чи включає цей пакет допомоги ракети ATACMS, які можна запускати з систем HIMARS, але вказав, що допомога не включає касетні боєприпаси.

Реклама:

Напередодні кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб також повідомила, що Сполучені Штати уже у вівторок, 25 червня, можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

Він став можливим після того, як у квітні американський Конгрес після багатьох місяців затримки схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні та союзникам на загальну суму майже 61 мільярд доларів.

Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.