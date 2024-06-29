В новом пакете помощи от США могут быть ракеты для комплекса ПВО HAWK
Администрация Байдена в рамках нового пакета помощи на сумму 150 миллионов долларов предоставит Украине, среди прочего, ракеты-перехватчики к ПВО HAWK.
Об этом агентству Reuters сообщили в пятницу два американских чиновника, пишет "Европейская правда".
Ожидается, что пакет помощи будет представлен в понедельник.
США начали поставлять комплексы и ракеты-перехватчики для системы HAWK в Украину в 2022 году.
Ракетный комплекс MIM-23 HAWK был представлен в 1950-х годах и с годами модернизировался.
По данным Командования управления жизненным циклом авиации и ракет армии США, со временем он был экспортирован в более чем десяток стран.
В дополнение к перехватчикам Украина получит 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другие боеприпасы и оборудование, добавили источники.
СМИ сообщали ранее, что в пакет могут войти боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS.
США предоставили Украине более 50 миллиардов долларов военной помощи с 2022 года, отмечает агентство.
Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 225 млн долларов США объявляли 7 июня.
Кроме того, Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.