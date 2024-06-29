В новом пакете помощи от США могут быть ракеты для комплекса ПВО HAWK

Администрация Байдена в рамках нового пакета помощи на сумму 150 миллионов долларов предоставит Украине, среди прочего, ракеты-перехватчики к ПВО HAWK.

Об этом агентству Reuters сообщили в пятницу два американских чиновника, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что пакет помощи будет представлен в понедельник.

США начали поставлять комплексы и ракеты-перехватчики для системы HAWK в Украину в 2022 году.

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Ракетный комплекс MIM-23 HAWK был представлен в 1950-х годах и с годами модернизировался.

По данным Командования управления жизненным циклом авиации и ракет армии США, со временем он был экспортирован в более чем десяток стран.

В дополнение к перехватчикам Украина получит 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другие боеприпасы и оборудование, добавили источники.

СМИ сообщали ранее, что в пакет могут войти боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS.

США предоставили Украине более 50 миллиардов долларов военной помощи с 2022 года, отмечает агентство.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 225 млн долларов США объявляли 7 июня.

Кроме того, Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.