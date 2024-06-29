Хто у ЄС змусив Орбана надіслати Зеленському сигнал про потепління з Україною

У четвер лідери усіх держав-членів ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, що має непересічне значення для Євросоюзу. Мета зустрічі – визначити керівництво, яке готуватиме і часом визначатиме політику блоку на наступні п’ять років. Саме до цього була прикута головна увага європейських медіа та експертів.

Але ще важливішим стало те, що відбувалося на полях брюссельської зустрічі.

Угорського лідера Віктора Орбана змусили змінити ставлення до України.

Докладно про те, як і чому це відбулося, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Саміт з українським акцентом: як у ЄС "мирили" Орбана із Зеленським і ділили посади. Далі стислий її виклад.

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Саміт Європейського Союзу – це місце, де ухвалюють ключові політичні рішення для цієї організації, і червнева зустріч точно мала таку роль. Але це не єдина мета події, яка збирає разом лідерів усіх держав ЄС. Це також можливість для двосторонніх переговорів, які проходять переважно непублічно і часто взагалі без повідомлення про них.

Володимир Зеленський провів у будівлі Європейської ради кілька годин і коротко поспілкувався з багатьма європейськими колегами.

Але лише тоді, коли український президент сів на місце у залі перед своїм виступом і увімкнулася трансляція зі спрямованої на нього камери – саме тоді до Володимира Зеленського підійшов Віктор Орбан і дружньо поплескав його по плечу.

Український та угорський лідери поговорили у прямому ефірі (звісно, без звуку), при цьому Орбан виявився на диво емоційним і активно жестикулював.

Дуже скоро після цього з’явилося додаткове підтвердження, що Орбан розраховував опинитися в об’єктиві камер.

Саме фото Орбана із Зеленським стало заглавним у його facebook-звіті про саміт.

У команді угорського прем’єра вирішили надіслати сигнал про зміну ставлення до України. Відразу кілька джерел, представників різних країн, що брали участь у саміті або були в делегаціях, підтвердили "ЄвроПравді", що цей сигнал був помітний усім.

А щоби зняти останні сумніви, в угорському уряді вирішили це офіційно підтвердити. Політдиректор (один з найближчих радників) угорського прем’єра Балаж Орбан вийшов до журналістів, що висвітлювали саміт у Брюсселі, і анонсував нову зустріч свого шефа з Володимиром Зеленським.

Офіційна причина – початок головування Угорщини у Раді ЄС, що стартує вже у понеділок, 1 липня.

Варто нагадати, що досі угорські посадовці відкидали можливість подібної зустрічі або висували нездійсненні передумови для її проведення (на кшталт виконання скандальних 11 вимог Угорщини).

Що ж сталося? Що змінило позицію Будапешта?

Орбан опинився під тиском партнерів, які переконували його, що його показний публічний конфлікт з Україною затягнувся, і цьому треба покласти край.

Останніми днями, на червневому саміті, тиск додатково посилився. За деякими даними, важливу роль мала зустріч Орбана у Брюсселі з французьким президентом Емманюелем Макроном.

По суті, Орбана поставили у ситуацію, коли йому самому знадобилося примирення з українським колегою. Причому – якнайшвидше. Принаймні часткове, принаймні тимчасове.

Але головним гравцем у створенні цієї ситуації стала очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні.

Річ у тім, що партія Орбана "Фідес", яку кілька років тому вигнали з групи Європейської народної партії (ЄНП), досі лишається поза течіями впливу європейської політики.

Мелоні запропонувала партії партії Орбана долучитися до групи консерваторів у Європарламенті, але за умови, що він письмово підтвердить, що підтримує Україну, або іншим чином засвідчить, що його гарячий конфлікт з Києвом закінчився.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Саміт з українським акцентом: як у ЄС "мирили" Орбана із Зеленським і ділили посади.