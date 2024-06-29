Кто в ЕС заставил Орбана прислать Зеленскому сигнал о потеплении с Украиной

В четверг лидеры всех государств-членов ЕС собрались в Брюсселе на саммит, имеющий незаурядное значение для Евросоюза. Цель встречи – определить руководство, которое будет готовить и порой определять политику блока на следующие пять лет. Именно к этому было приковано главное внимание европейских медиа и экспертов.

Но еще более важным стало то, что происходило на полях брюссельской встречи.

Венгерского лидера Виктора Орбана заставили изменить отношение к Украине.

Подробно о том, как и почему это произошло, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Саммит с украинским акцентом: как в ЕС "мирили" Орбана с Зеленским и делили должности. Далее краткое ее изложение.

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Саммит Европейского Союза – это место, где принимаются ключевые политические решения для этой организации, и июньская встреча точно имела такую роль. Но это не единственная цель события, которое собирает вместе лидеров всех государств ЕС. Это также возможность для двусторонних переговоров, которые проходят преимущественно непублично и часто вообще без уведомления о них.

Владимир Зеленский провел в здании Европейского совета несколько часов и коротко пообщался со многими европейскими коллегами.

Но только тогда, когда украинский президент сел на место в зале перед своим выступлением и включилась трансляция с направленной на него камеры – именно тогда к Владимиру Зеленскому подошел Виктор Орбан и дружески похлопал его по плечу.

Украинский и венгерский лидеры поговорили в прямом эфире (конечно, без звука), при этом Орбан оказался удивительно эмоциональным и активно жестикулировал.

Очень скоро после этого появилось дополнительное подтверждение, что Орбан рассчитывал оказаться в объективе камер.

Именно фото Орбана с Зеленским стало заглавным в его facebook-отчете о саммите.

В команде венгерского премьера решили послать сигнал об изменении отношения к Украине. Сразу несколько источников, представителей разных стран, которые участвовали в саммите или были в делегациях, подтвердили "ЕвроПравде", что этот сигнал был заметен всем.

А чтобы снять последние сомнения, в венгерском правительстве решили это официально подтвердить. Политдиректор (один из ближайших советников) венгерского премьера Балаж Орбан вышел к журналистам, освещавшим саммит в Брюсселе, и анонсировал новую встречу своего шефа с Владимиром Зеленским.

Официальная причина – начало председательства Венгрии в Совете ЕС, которое стартует уже в понедельник, 1 июля.

Стоит напомнить, что до сих пор венгерские чиновники отвергали возможность подобной встречи или выдвигали невыполнимые предпосылки для ее проведения (вроде выполнения скандальных 11 требований Венгрии).

Орбан оказался под давлением партнеров, которые убеждали его, что его показной публичный конфликт с Украиной затянулся, и этому надо положить конец.

В последние дни, на июньском саммите, давление дополнительно усилилось. По некоторым данным, важную роль сыграла встреча Орбана в Брюсселе с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

По сути, Орбана поставили в ситуацию, когда ему самому понадобилось примирение с украинским коллегой. Причем – как можно быстрее. По крайней мере частичное, по крайней мере временное.

Но главным игроком в создании этой ситуации стала глава правительства Италии Джорджия Мелони.

Дело в том, что партия Орбана "Фидес", которую несколько лет назад выгнали из группы Европейской народной партии (ЕНП), до сих пор остается вне течений влияния европейской политики.

Мелони предложила партии партии Орбана присоединиться к группе консерваторов в Европарламенте, но при условии, что он письменно подтвердит, что поддерживает Украину, или иным образом покажет, что его горячий конфликт с Киевом закончился.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Саммит с украинским акцентом: как в ЕС "мирили" Орбана с Зеленским и делили должности.