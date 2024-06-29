Дуда розпорядився щодо перебування контингенту за кордоном і союзних військ у Польщі

Президент Польщі видав розпорядження щодо продовження терміну використання польських військових контингентів у Туреччині, Іраку та Латвії, а також ухвалив рішення щодо об’єднаних сил США, Великої Британії та Канади на території Польщі.

Про це повідомило Бюро нацбезпеки країни, пише "Європейська правда".

Президент Анджей Дуда видав розпорядження про продовження перебування польських військових контингентів у Туреччині, Іраку та Латвії до 31 грудня 2024 року. Йдеться про 95, 350 і 260 солдатів відповідно.

Польські солдати знову вирушили до Іраку в травні 2023 року – в рамках стабілізаційної місії. Близько 250 поляків тоді вирушили на 14 зміну.

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Глава держави також видав рішення про дозвіл на перебування на території Польщі до кінця 2024 року компонентів союзницьких сил разом з озброєнням і бойовою технікою зі США (до 6500 солдатів), Великої Британії (до 700 солдатів) і Канади (до 350 солдатів).

У Польщі дислокуються бронетанкові війська і артилерія союзників, авіація, фахівці з логістики і навіть моряки.



Нагадаємо, в лютому 2022 року у Польщу прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.

Також у Польщі був розміщений гарнізон армії США, що підтримує присутність американських військ.

