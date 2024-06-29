Дуда распорядился относительно пребывания контингента за рубежом и союзных войск в Польше

Президент Польши издал распоряжение о продлении срока использования польских военных контингентов в Турции, Ираке и Латвии, а также принял решение относительно объединенных сил США, Великобритании и Канады на территории Польши.

Об этом сообщило Бюро нацбезопасности страны, пишет "Европейская правда".

Президент Анджей Дуда издал распоряжение о продлении пребывания польских военных контингентов в Турции, Ираке и Латвии до 31 декабря 2024 года. Речь идет о 95, 350 и 260 солдатах соответственно.

Польские солдаты снова отправились в Ирак в мае 2023 года – в рамках стабилизационной миссии. Около 250 поляков тогда отправились на 14 смену.

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Глава государства также издал решение о разрешении на пребывание на территории Польши до конца 2024 года компонентов союзнических сил вместе с вооружением и боевой техникой из США (до 6500 солдат), Великобритании (до 700 солдат) и Канады (до 350 солдат).

В Польше дислоцируются бронетанковые войска и артиллерия союзников, авиация, специалисты по логистике и даже моряки.



Напомним, в феврале 2022 года в Польшу прибыли основные силы контингентаСША для усиления восточного фланга НАТО.

Также в Польше был размещен гарнизон армии США, поддерживающий присутствие американских войск.