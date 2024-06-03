В Чехии два десятка человек пострадали от удара молнии на мероприятии ко Дню защиты детей

В чешском городе Либерец около 20 человек пострадали от удара молнии во время грозы, прервавшей программу мероприятий ко Дню защиты детей.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Праздничная программа проводилась в парке возле местного замка, мероприятия начались во второй половине дня. На событие пришло несколько сотен человек.

Michael Polak, Novinky

Около 16 часов началась гроза с ливнем, часть посетителей перед тем покинули место, а часть – спрятались под большими деревьями.

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Один из разрядов молнии попал в 20-метровый дуб, под которым прятались люди. По словам свидетелей, это был оглушительный удар, люди попадали на землю. Само дерево осталось неповрежденным.

Michael Polak, Novinky

Спасатели в итоге насчитали около 20 пострадавших, среди которых половина – дети. Нескольких людей пришлось реанимировать на месте. 17 человек, из которых 10 – дети в возрасте от 2 до 16 лет, госпитализировали.

Напомним, в Швейцарии в прошлом году от двух ударов молнии в одно и то же место сначала пострадали два человека, а затем – спасатели, которые отправились им на помощь.

В Австрии летом 2022 года во время одной сильной грозы погибли пять человек и около десятка пострадали в результате падения деревьев, под которыми они спрятались, и попадания молнии в дерево в другом месте.