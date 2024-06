Глава МЗС Естонії приїхав на Житомирщину, де за естонські кошти відбудовують житло

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у неділю приїхав в Україну та в цей день відвідав Житомирську область, де за підтримки Естонії починається будівництво житла для великих родин, які втратили дім через війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Вдень у неділю міністр написав, що перебуває у Житомирській області, де закладають фундамент для двох нових сімейних будинків, спорудження яких фінансує Естонія.

In Zhytomyr🇺🇦 to lay a cornerstone for the next two family houses. It’s a significant step forward in rebuilding #Ukraine.



By Christmas, three large families with adopted children will have a safe & warm home.



The best gift for Christmas are the smiles of children #together4🇺🇦 pic.twitter.com/hJ46iG8LaO

Реклама: