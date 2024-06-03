Укр Рус Eng

Глава МЗС Естонії приїхав на Житомирщину, де за естонські кошти відбудовують житло

фото
Новини — Понеділок, 3 червня 2024, 09:02 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у неділю приїхав в Україну та в цей день відвідав Житомирську область, де за підтримки Естонії починається будівництво житла для великих родин, які втратили дім через війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).

Вдень у неділю міністр написав, що перебуває у Житомирській області, де закладають фундамент для двох нових сімейних будинків, спорудження яких фінансує Естонія.

"До Різдва, три великі родини з прийомними дітьми будуть мати безпечний теплий дім", – розповів він. 

За день до цього відкрили третій споруджений за естонські кошти будинок для родини з прийомними дітьми, яка через війну втратила попереднє житло. 

Також у неділю Тсахкна розповідав про зустріч з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, вони говорили у тому числі про співпрацю з метою повернення в Україну дітей, примусово вивезених у Росію. 

Наприкінці травня МЗС Естонії заявило про виділення понад 650 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні – насамперед для освітньої підтримки у прифронтових районах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
Реклама: