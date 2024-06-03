Глава МЗС Естонії приїхав на Житомирщину, де за естонські кошти відбудовують житло
Новини — Понеділок, 3 червня 2024, 09:02 —
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у неділю приїхав в Україну та в цей день відвідав Житомирську область, де за підтримки Естонії починається будівництво житла для великих родин, які втратили дім через війну.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).
Вдень у неділю міністр написав, що перебуває у Житомирській області, де закладають фундамент для двох нових сімейних будинків, спорудження яких фінансує Естонія.
In Zhytomyr🇺🇦 to lay a cornerstone for the next two family houses. It’s a significant step forward in rebuilding #Ukraine.
By Christmas, three large families with adopted children will have a safe & warm home.
The best gift for Christmas are the smiles of children #together4🇺🇦 pic.twitter.com/hJ46iG8LaOРеклама:— Margus Tsahkna (@Tsahkna) June 2, 2024
"До Різдва, три великі родини з прийомними дітьми будуть мати безпечний теплий дім", – розповів він.
За день до цього відкрили третій споруджений за естонські кошти будинок для родини з прийомними дітьми, яка через війну втратила попереднє житло.
Thank you @ZelenskaUA, @ESTDEVestonia & @Zelenska_FND— Margus Tsahkna (@Tsahkna) June 1, 2024
Today a dream came true for one #Ukrainian family. By opening a new family house 7 children & their parents who’s home was destroyed by the brutal war, have now a safe place.
This is a 3rd reconstruction project by🇪🇪 for🇺🇦. pic.twitter.com/dwPJrU1Wtn
Також у неділю Тсахкна розповідав про зустріч з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, вони говорили у тому числі про співпрацю з метою повернення в Україну дітей, примусово вивезених у Росію.
Наприкінці травня МЗС Естонії заявило про виділення понад 650 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні – насамперед для освітньої підтримки у прифронтових районах.