Глава МИД Эстонии приехал в Житомирскую область, где за эстонские средства отстраивают жилье

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в воскресенье приехал в Украину и в этот день посетил Житомирскую область, где при поддержке Эстонии начинается строительство жилья для больших семей, потерявших его из-за войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Днем в воскресенье министр написал, что находится в Житомирской области, где закладывают фундамент для двух новых семейных домов, строительство которых финансирует Эстония.

In Zhytomyr🇺🇦 to lay a cornerstone for the next two family houses. It’s a significant step forward in rebuilding #Ukraine.



By Christmas, three large families with adopted children will have a safe & warm home.



The best gift for Christmas are the smiles of children #together4🇺🇦 pic.twitter.com/hJ46iG8LaO

