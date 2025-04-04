Каллас сподівається, що ЄС уникне торгового протистояння з США через тарифи Трампа

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала США уникнути входу у протистояння між союзниками по обидва боки Атлантики.

Про це вона заявила журналістам у штаб-квартирі НАТО перед початком зустрічі з очільниками МЗС держав-членів Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Висока представниця Євросоюзу, що бере участь у багатьох засіданнях НАТО, нагадала, що ЄС та США є союзниками, і це треба брати до уваги у контексті "торгової війни" зі світом, розпочатої американською адміністрацією.

"У торгових війнах немає переможців. Ці тарифи [запроваджені з боку США] – це не позитивне рішення. Якщо союзники, як ми і США, починають торгову війну, то вороги за цим спостерігають", – пояснила вона.

Попри намір ЄС відповісти на рішення США, Каллас сподівається, що буде можливо уникнути поглиблення протистояння. "Зараз ми сподіваємося на торгові переговори, які дозволять знайти позитивний вихід з цього, але також ми готові захищати наші інтереси", – заявила вона.

Як повідомлялося, у ніч на середу Трамп розпочав "торгову війну" зі світом.

Глава Єврокомісії заявила, що тарифи Трампа є серйозним ударом по світовій економіці, і ЄС готує відповідь на це.