У Латвії 2025 року збільшать зарплати президенту та членам уряду

У 2025 році зростуть зарплати президента Латвії, а також членів уряду, депутатів Сейму і самоврядувань країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi з посиланням на агентство LETA.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті уряду Латвії, базова зарплата обраних та затверджених Сеймом чиновників зросте на 6% – з 1205,71 євро до 1278,05 євро.

Максимальна зарплата до вирахування податків президента країни, глави Сейму, прем'єр-міністра, голови Конституційного суду та голови Верховного суду країни у 2025 році становитиме 8 946 євро на місяць замість сьогоднішніх 8 440 євро.

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Якщо щодо цих чиновників застосовується коефіцієнт "7", то коефіцієнт, який застосовується до зарплат голови дум міст державного значення й країв, якщо там проживає менше ніж 20 тисяч осіб, становить "4,2".

Таким чином, їхня зарплата до вирахування податків наступного року становитиме 5 368 євро, порівняно з 5044 євро, які вона становить зараз.

Днями у Латвії завершили службову перевірку, ініційовану на початку квітня прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею, під час якої було оцінено обставини авіаперельотів колишнього глави латвійського уряду Кріш’яніса Каріньша.

Каріньшу довелося піти у відставку після того, як стало відомо про витрати на приватні авіарейси, якими він регулярно користувався, коли був прем'єр-міністром.

Його відставці з поста глави МЗС передував початок кримінального процесу щодо можливої розтрати коштів у зв'язку з використанням Каріньшем приватних авіарейсів.

На посаді нового міністра закордонних справ Сейм затвердив Байбу Браже.