В Латвии в 2025 году увеличат зарплаты президенту и членам правительства

В 2025 году вырастут зарплаты президента Латвии, а также членов правительства, депутатов Сейма и самоуправлений страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Латвии, базовая зарплата избранных и утвержденных Сеймом чиновников вырастет на 6% – с 1205,71 евро до 1278,05 евро.

Максимальная зарплата до вычета налогов в президента страны, главы Сейма, премьер-министра, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда страны в 2025 году составит 8 946 евро в месяц вместо сегодняшних 8 440 евро.

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Зарплаты министров составят 7 922 евро вместо нынешних 7 475 евро, а зарплаты депутатов Сейма вырастут до 4473 евро от 4220 евро в этом году.

Зарплаты председателей дум городов государственного значения и краев, если на соответствующей территории проживает менее 20 тысяч человек, до вычета налогов в следующем году составит 5 368 евро, по сравнению с 5044 евро сейчас.

На днях в Латвии завершили служебную проверку, инициированную в начале апреля премьер-министром Эвикой Силиней, в ходе которой были оценены обстоятельства авиаперелетов бывшего главы латвийского правительства Кришьяниса Кариньша.

Впрочем информация после проверки имеет ограниченный доступ и пока ее детали не разглашают.

Кариньшу пришлось уйти в отставку с поста главы МИД после того, как стало известно о расходах на частные авиарейсы, которыми он регулярно пользовался премьер-министром.

В должности нового министра иностранных дел Сейм утвердил Байбу Браже.