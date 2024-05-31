В Іспанії виступають проти альтернативи фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії

Правоцентристська Народна партія Іспанії підтримує кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії і не розглядатиме альтернативного кандидата, зокрема експрем'єра Італії Маріо Драгі.

Про це представник іспанської Народної партії Естебан Гонсалес Понс повідомив у коментарі Politico, пише "Європейська правда".

Понс, який за сумісництвом є віцеголовою Європейської народної партії – найбільшої групи Європарламенту, яка раніше номінувала фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії – запевнив, що вона "буде кандидатом, якого ми представимо" Раді ЄС.

"Урсула має нашу чітку підтримку", – додав він.

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За словами Понса, навіть якщо кандидатура Урсули фон дер Ляєн з якихось причин не буде схвалена, Європейська народна партія наполягатиме на тому, щоб президентом Єврокомісії став хтось із її власних лав.

Народна партія Іспанії є другим за кількістю мандатів членом ЄНП після німецьких християнських демократів, що дає їй право вирішального голосу в кадрових питаннях групи.

Дискусія про можливе призначення в Єврокомісію Маріо Драгі – колишнього прем'єра Італії та президента Європейського центрального банку, який не входить до жодної політичної групи – виникла раніше цього року.

За даними ЗМІ, кандидатуру Драгі лобіював особисто президент Франції Емманюель Макрон, посилаючись на критику дій фон дер Ляєн – зокрема її надмірної самостійності в питаннях зовнішньої політики та оборони.

Сам Драгі, однак, не надто підтримував своє призначення головою виконавчого органу Євросоюзу.