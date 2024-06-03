У Фінляндії через несправність зупинили роботу АЕС

У Фінляндії призупинила роботу атомна електростанція Olkiluoto 3 через технічну несправність.

Про це повідомила пресслужба оператора станції, компанії Teollisuuden Voima (TVO), інформує "Європейська правда".

Як зазначили у компанії, виробництво електроенергії на станції Olkiluoto 3 було перервано у понеділок, 3 червня, через несправність турбіни.

"Енергоблок №3 АЕС Olkiluoto 3 працював у штатному режимі, коли несправність турбіни автоматично перервала виробництво електроенергії на станції", – йдеться у повідомленні.

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Причину несправності наразі з'ясовують. Інцидент не має впливу на ядерну безпеку, запевнили в компанії.

Нагадаємо, у лютому на одній з французьких АЕС зупиняли роботу двох реакторів після пожежі в неядерному секторі станції.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не змінив своєї думки стосовно заборони атомних електростанцій у країні, посилаючись на високі витрати і тривалі терміни будівництва.