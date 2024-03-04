Шольц проти відновлення роботи АЕС у Німеччині: Дорого й довго

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не змінив своєї думки стосовно заборони атомних електростанцій у Німеччині, посилаючись на високі витрати і тривалі терміни будівництва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, він сказав під час зустрічі з учнями школи в місті Зіндельфінген на півдні Німеччини.

Як пояснив канцлер ФРН, "якщо хтось вирішить побудувати атомну електростанцію зараз, вона буде готова через 15-20 років, виходячи з нинішніх темпів будівництва". "До того часу ми повинні вирішити всі наші проблеми", – додав він.

Також, за словами Шольца, електроенергія, яка виробляється на атомних електростанціях, коштує в рази дорожче, ніж електроенергія, вироблена за допомогою вітру, сонця або інших відновлюваних джерел – тоді як запаси урану обмежені.

"Якщо ви озирнетеся назад через 20 років і подивитеся, хто ухвалив дешевше і ефективніше рішення виробляти електроенергію, то це буде наша країна", – спрогнозував голова німецького уряду.

Німеччина ще у квітні 2023 року відключила три останні атомні електростанції: "Ізар-2" в Баварії, "Емсланд" у Нижній Саксонії і "Некарвестхайм-2" у Баден-Вюртемберзі. На момент закриття вони забезпечували лише близько 5% виробництва електроенергії в Німеччині за перші три місяці того року.

Рішення закрити АЕС у Німеччині ухвалили ще за часів канцлерки Ангели Меркель після аварії на японській станції "Фукусіма" внаслідок потужного землетрусу 2011 року.

Тим часом у Швейцарії зібрали підписи під петицією із закликом зняти заборону на будівництво нових атомних електростанцій.