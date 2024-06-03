В Финляндии из-за неисправности остановили работу АЭС

В Финляндии приостановила работу атомная электростанция Olkiluoto 3 из-за технической неисправности.

Об этом сообщила пресс-служба оператора станции, компании Teollisuuden Voima (TVO), информирует "Европейская правда".

Как отметили в компании, производство электроэнергии на станции Olkiluoto 3 было прервано в понедельник, 3 июня, из-за неисправности турбины.

"Энергоблок №3 АЭС Olkiluoto 3 работал в штатном режиме, когда неисправность турбины автоматически прервала производство электроэнергии на станции", – говорится в сообщении.

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Причина неисправности сейчас выясняется. Инцидент не имеет влияния на ядерную безопасность, заверили в компании.

Напомним, в феврале на одной из французских АЭС останавливали работу двух реакторов после пожара в неядерном секторе станции.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не изменил своего мнения относительно запрета атомных электростанций в стране, ссылаясь на высокие затраты и длительные сроки строительства.