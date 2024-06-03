Поліція затримала чотирьох осіб через напад на українських волонтерів у Празі

Чеська поліція затримала чотирьох осіб у зв'язку із нападом на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України у Празі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу поліції Чехії.

За даними правоохоронців, четверо осіб були затримані в аеропорту Праги.

У зв'язку з інцидентом слідчі порушили кримінальну справу за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів.

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"У зв'язку з тим, що розслідування цієї справи ще триває, ми не будемо наразі надавати жодної додаткової інформації щодо неї", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, 1 червня російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

Минулого року чеська поліція почала розслідування нападу на чоловіка в столичному районі Прага 1, який став жертвою нібито тому, що його сплутали з українцем.