Опозиція у Словенії затримує визнання Палестини: пропонує референдум

Словенська демократична партія (SDS) на чолі з Янезом Яншою, найбільша опозиційна сила в країні, запропонувала провести референдум щодо визнання Палестинської держави – це може затримати її визнання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Slovenske novice.

Планувалось, що пропозицію про консультативний референдум SDS внесе під час засідання комітету з питань зовнішньої політики парламенту Словенії, де обговорюватиметься рішення уряду про визнання Палестини.

Опозиційна партія матиме час до вівторка, 4 червня, для внесення пропозиції про референдум. Очікується, що її не підтримають у парламенті, але це відтермінує остаточне рішення про визнання Палестини Словенією.

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SDS раніше критикувала рішення уряду прем'єра Роберта Голоба про визнання Палестинської держави, стверджуючи, що воно покликане збільшити популярність влади перед виборами до Європейського парламенту.

Рішення словенського уряду 30 травня визнати Палестинську державу, яке ще має бути схвалене парламентом, настало після аналогічного кроку Іспанії, Ірландії та Норвегії.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.