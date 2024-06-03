Оппозиция в Словении задерживает признание Палестины: предлагает референдум

Словенская демократическая партия (SDS) во главе с Янезом Яншей, крупнейшая оппозиционная сила в стране, предложила провести референдум по признанию Палестинского государства – это может задержать его признание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Slovenske novice.

Планировалось, что предложение о консультативном референдуме SDS внесет во время заседания комитета по вопросам внешней политики парламента Словении, где будет обсуждаться решение правительства о признании Палестины.

Оппозиционная партия будет иметь время до вторника, 4 июня, для внесения предложения о референдуме. Ожидается, что его не поддержат в парламенте, но это отсрочит окончательное решение о признании Палестины Словенией.

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SDS ранее критиковала решение правительства премьера Роберта Голоба о признании Палестинского государства, утверждая, что оно призвано увеличить популярность власти перед выборами в Европейский парламент.

Решение словенского правительства 30 мая признать Палестинское государство, которое еще должно быть одобрено парламентом, последовало после аналогичного шага Испании, Ирландии и Норвегии.

В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций".

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.