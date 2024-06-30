Британського євроскептика Фараджа потролили плакатом з Путіним

Активісти з групи Led By Donkeys ("Ведені віслюками"), які виступають проти лідера британської євроскептичної партії Reform UK Найджела Фараджа, під час його виступу вивісили плакат із зображенням Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Група виклала у X (Twitter) відео з виступу Фараджа на передвиборчому заході на південному сході Англії в суботу. Там видно, як за спиною політика повільно розгортається плакат, де усміхнений Путіна тримає великого пальця вгору, а під ним написано "Я люблю Найджела".

🚨We just dropped in on Farage’s election rally with a beaming picture of Putin. Nigel was not pleased. pic.twitter.com/KeDiOMeyu6 Реклама: June 29, 2024

Плакат, як пояснили в Led By Donkeys, був натяком на скандальні заяви Фараджа про Путіна та Україну, зокрема про те, що це нібито Захід спровокував повномасштабне російське вторгнення у 2022 році.

Нещодавно він заявив, що Україні слід подумати про мирні переговори з Росією, щоб "не втратити всіх молодих чоловіків".

Сам лідер Reform UK, побачивши плакат із Путіним, спитав, хто його вивісив, а аудиторія почала кричати "Здеріть його".

Як відомо, партія Найджела Фараджа суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами у Британії, хоча через особливості виборчої системи їй не прогнозують значної кількості мандатів.

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