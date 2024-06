Британського євроскептика Фараджа потролили плакатом з Путіним

Активісти з групи Led By Donkeys ("Ведені віслюками"), які виступають проти лідера британської євроскептичної партії Reform UK Найджела Фараджа, під час його виступу вивісили плакат із зображенням Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Група виклала у X (Twitter) відео з виступу Фараджа на передвиборчому заході на південному сході Англії в суботу. Там видно, як за спиною політика повільно розгортається плакат, де усміхнений Путіна тримає великого пальця вгору, а під ним написано "Я люблю Найджела".

🚨We just dropped in on Farage’s election rally with a beaming picture of Putin. Nigel was not pleased. pic.twitter.com/KeDiOMeyu6

