В уряді Британії занепокоєні можливим втручанням Росії в парламентські вибори

Заступник прем’єр-міністра Великої Британії Олівер Дауден назвав реальним ризик втручання Росії в парламентські вибори в країні, які відбудуться 4 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Дауден прокоментував розслідування австралійського телеканалу ABC, який виявив імовірну операцію російського впливу, спрямовану на заохочення підтримки Reform UK Найджела Фараджа.

ABC виявила у Facebook п’ять сторінок із загалом 190 тисячами підписників, які скоординовано публікували одні й ті ж зображення та тексти на підтримку євроскептиків.

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Адміністратори цих сторінок, які позиціонуються як британські, переважно перебувають у Нігерії. Це має важливе значення, оскільки встановлено, що попередні російські пропагандистські мережі в інтернеті діяли саме з Африки.

На думку заступника британського прем’єра, це викриття "показує реальний ризик, з яким стикається наша демократія в цьому нестабільному світі".

"Зловмисні іноземні суб'єкти, які просувають британські політичні партії, політику і погляди, що відповідають їхньому порядку денному, є ще одним прикладом викликів у все більш нестабільному кіберпросторі 21-го століття, і це викликає серйозне занепокоєння під час виборчої кампанії", – додав Дауден.

Напередодні виконавчий голова Консервативної партії Британії Річард Голден направив листа урядовцям із проханням розслідувати опубліковані ABC повідомлення.

Як відомо, Reform UK суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами у Британії, хоча через особливості виборчої системи їй не прогнозують значної кількості мандатів.

Лідер партії Найджел Фарадж встиг потрапити у скандал через скандальні заяви про Росію та її повномасштабне вторгнення в Україну.

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